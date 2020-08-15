© AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye
وأشار الحلفي إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى أن الحظر لم يطبق بالصورة الصحيحة، متوقعاً استمرار الزيادة في الأيام القادمة.
وأضاف الحلفي "في كل مناسبة ترفع اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة توصياتها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهي الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والإجراءات الوقائية الصارمة، لاسيما في ظل عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المخالفين".
وأكد الحلفي أن "التوصيات ستتضمن استمرار الحظر الجزئي، بالرغم من أن تطبيقه حاليا بنسبة 10 بالمئة من قبل المواطن، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت سيستمر حظرا شاملا، داعيا في الوقت نفسه إلى الالتزام برسالة وتوصيات المرجعية العليا للسيد علي السيستاني بالاعتماد على الإجراءات الوقائية الشخصية الصارمة منعا من انتشار العدوى بين المواطنين".
وشدد الحلفي على منع التجمعات بكل أشكالها بعد خرق البعض من المواطنين لتعليمات وزارة الصحة.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية ، أمس الجمعة، تسجيل 68 وفاة جديدة بوباء "كوفيد - 19" ليصبح إجمالي الوفيات 5709 والإصابات 168290 (بزيادة 4013 خلال 24 ساعة) (أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ تسجيل الوباء في البلاد).
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية تستعد لإصدار إجراءات صارمة لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.