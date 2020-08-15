وقال آل جابر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "باشر فريق التنسيق والارتباط السعودي بقيادة الأستاذ محمد الربيعي للتنسيق والإشراف وبمشاركة قوات التحالف في عدن إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض".
وقدمت السعودية، في يوليو/ تموز الماضي، آلية لتسريع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ونص على إخراج الوحدات العسكرية من مدينة عدن، في إطار مجموعة من الترتيبات الأمنية والسياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير السعودي في اليمن يعلن بدء إخراج الوحدات العسكرية من عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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