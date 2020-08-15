روحاني يحذر الإمارات من السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم بالمنطقة

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وقال روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني، إن "الإمارات ارتكبت خطأ جسيما بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، وهيي خطوة ليست في صالح أمنهم ونحذرهم من فتح باب لإسرائيل في المنطقة".

وأضاف الرئيس الإيراني، "تطبيع الإمارات مع إسرائيل خطوة مدانة وخيانة عظمى للشعب الفلسطيني وحكامها نهجوا طريقا خاطئا"، متابعا "نأمل أن تتراجع الإمارات عن هذا الخطأ".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".