شكرا لقرائتكم خبر عن ماضٍ جميل وحاضر مؤلم.. بيروت "عاصمة الشمس" تعيش على أنقاض الكارثة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال المجتمع الدولي يسعى جاهدًا لدعم وإغاثة بيروت الجميلة، من تداعيات انفجار المرفأ الذى خلف أكثر من 170 قتيلا، وآلاف المصابين ومئات الآلاف من المشردين، فبيروت "عاصمة الشمس" كما يطلق عليها أهلها تحولت إلى عاصمة منكوبة، مشهد مختلف عما كانت عليه المدينة النابضة بالحياة سجلته عدسات مصوري وكالة رويترز، في السابق كان مهرجان بعلبك، ونوادي فروسية تستقبل الزائرين، ونادي يخوت يطل على جزيرة، بينما المشهد الحالى منازل متهدمة، انفجار الرابع من أغسطس ترك وراءه الدمار والتخريب في بلد يعاني من أزمات سياسية وخلافات حزبية، وشعب يتظاهر ضد اليد المتراخية عن إنقاذ لبنان. Advertisements قبل الكارثة قبل الكارثة

نادي اليخوت فى بيروت 2016

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