رئيس كوريا الجنوبية يبعث برقية تهيئة إلى ولى عهد أبوظبى ونتانياهو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس الكورى الجنوبى، مون جيه-إن، اليوم، السبت، برقية تهنئة إلى كل من ولي عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، لتهنئتهم بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية ، أن مون قال فى برقية التهنئة إن الإمارات تعد أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، فيكتسب هذا الاتفاق معنى تاريخيا، معبرا عن دعم الحكومة الكورية الجنوبية للاتفاق.
وأكد على أنه يتطلع إلى أن يصبح هذا الاتفاق فرصة لتحقيق السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.
وأثنى الرئيس على جهود زعيمي البلدين وإرادتهما للتوصل إلى الاتفاق، وأضاف أنه يتطلع إلى تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين كوريا الجنوبية والإمارات، وعلاقات الصداقة والتعاون بين كوريا الجنوبية وإسرائيل على نحو أفضل.
وكانت وزارة الخارجية الكورية ، رحبت أمس ، باتفاقية وقعت بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بهدف تطبيع العلاقات الدبولماسية بين البلدين.
"ترحب حكومتنا باتفاقية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وتأمل في أن تصبح هذه الاتفاقية فرصة لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة"، وفقا لما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية كيم إن-تشول.
واتفقت الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد وساطة الولايات المتحدة.
وبمجوب الاتفاقية وافقت اسرائيل على تعليق ضم الضفة الغربية، الشأن الذي يسبب نزاعا مستمرا منذ عقود مع فلسطين. وتصبح الإمارات العربية ثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن.
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