شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية يبعث برقية تهيئة إلى ولى عهد أبوظبى ونتانياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس الكورى الجنوبى، مون جيه-إن، اليوم، السبت، برقية تهنئة إلى كل من ولي عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، لتهنئتهم بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية ، أن مون قال فى برقية التهنئة إن الإمارات تعد أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، فيكتسب هذا الاتفاق معنى تاريخيا، معبرا عن دعم الحكومة الكورية الجنوبية للاتفاق.

وأكد على أنه يتطلع إلى أن يصبح هذا الاتفاق فرصة لتحقيق السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

وأثنى الرئيس على جهود زعيمي البلدين وإرادتهما للتوصل إلى الاتفاق، وأضاف أنه يتطلع إلى تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين كوريا الجنوبية والإمارات، وعلاقات الصداقة والتعاون بين كوريا الجنوبية وإسرائيل على نحو أفضل.