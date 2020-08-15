اليابان ترحب بتعليق إسرائيل خطة "الضم" لأراض محتلة

طوكيو / الخليج 365

أعربت الحكومة اليابانية عن ترحيبها بتعليق إسرائيل خطة الضم لأراض محتلة في الضفة الغربية، واصفة القرار بـ "خطوة إيجابية".

وقال السكرتير الصحفي للحكومة تومويوكي يوشيدا، في بيان الجمعة، إن بلاده "ترحب بالقرار باعتباره خطوة أولى تجاه تخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

ووصف يوشيدا القرار بأنه "خطوة إيجابية"، قائلا إن بلاده "تقدر أيضا" جهود الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، للتوسط في الصفقة التي أعلنها الخميس.

وأكد ضرورة "حل مسألة السلام في الشرق الأوسط عبر التفاوض بين الأطراف المعنية، ليس من خلال العنف أو الأعمال أحادية الجانب".

كما جدد موقف بلاده "الداعم لحل الدولتين حيث تعيش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقلة في المستقبل جنبا إلى جنب بسلام وأمن".

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والخميس، أعلن ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ"التاريخي".

وعقب إعلان ترامب الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.