ترامب وماكرون يشددان على ضرورة خفض التصعيد بشرق المتوسط

واشنطن/الخليج 365

شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ضرورة خفض التوتر في منطقة شرق المتوسط، بين تركيا واليونان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، الجمعة، وتناولا خلاله عددًا من القضايا، بحسب بيان صادر عن، جود ديري، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض.

وأضاف البيان "أعرب الجانبان خلال الاتصال عن قلقهما البالغ إزاء ارتفاع حدة التوتر بين اليونان وتركيا الحليفان في حلف شمال الأطلسي(ناتو) في شرق المتوسط".

وتابع "واتفقا على ضرورة التزام اليونان وتركيا بالحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات القائمة بينهما".

وتسعى اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية إلى إبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، عن الثروات الطبيعية الموجودة في البحر المتوسط.

وكما تحاولان حبس تركيا في مساحة بحرية ضيقة على ضفاف خليج أنطاليا، وهو ما ترفضه أنقرة وتؤكد عزمها على حماية حقوقها في المنطقة.

وفي هذا الصدد، وقّعت اليونان ومصر ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية"، في خطوة رفضتها تركيا مؤكدة "بطلان الاتفاقية".

- اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي

كما تطرق الرئيسان إلى اتفاق التطبيع التي تم التوصل إليها مؤخرًا بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وفي هذا الصدد قدم ماكرون تهنئته لترامب.

والخميس، أعلن ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ"التاريخي".

وعقب إعلان ترامب الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

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وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

- العقوبات على إيران

في نقطة أخرى شدد ماكرون وترامب على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة خطوة عاجلة من أجل تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المنتظر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن مجلس الأمن الدولي رفض محاولة لبلاده من أجل تمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وأوضح بومبيو في بيان صادر عنه، أن مجلس الأمن "رفض قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران".

وأضاف قائلا "ومهد(مجلس الأمن) الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة، والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد".

- الأوضاع بلبنان

الرئيسان تناولا كذلك آخر التطورات في لبنان، بحسب البيان الذي قال إن "ترامب شدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات التي يحتاج إليها الشعب اللبناني".

كما "شدد ترامب على أن هناك حاجة ماسة لإجراء إصلاحات في الحكومة اللبنانية، فضلا عن الحاجة للشفافية والمساءلة".

- تغريدة لماكرون حول الاتصال

في سياق متصل نشر الرئيس الفرنسي، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، ذكر فيها أنه تناول مع نظيره الأمريكي خلال الاتصال موضوعات شرق المتوسط، وليبيا، ولبنان.

ولفت ماكرون إلى تلاقي وجهات النظر مع الولايات المتحدة حيال عدد من النقاط، مضيفًا "فمصلحتنا المشتركة تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة".

كما وصف ماكرون الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بـ"القرار الشجاع"، مضيفًا "وآمل أن يساعد هذا في تحقيق سلام دائم بين إسرائيل وفلسطين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.