غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في عدة شركات تابعة للقطاع الخاص.

وبلغ عدد الوظائف الشاغرة 94 وظيفة في 6 شركات بالقطاع الأهلي بالرياض، وذلك بعدة مسميات منها منسق زهور، تنفيذي مبيعات، تقنية معلومات، مدير قطع غيار، سكرتارية تنفيذية، محاسبة، وممثل مبيعات.

أما الوظائف الشاغرة للنساء فجاءت بمسميات تنفيذي مبيعات، ممثلة مبيعات، منسقة زهور، مشرفة معرض، سكرتارية، تقنية معلومات، منسقة مبيعات، منسقة تسويق.

وأضافت أن التقديم على الوظائف متاح الآن من خلال الرابط التالي : اضغط هنا .