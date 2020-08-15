الجوازات تنفي عودة الطيران الدولي مطلع سبتمبر المقبل

نفت المديرية العامة للجوازات، ما جرى تداوله بشأن إصدار قرار بعودة الطيران الدولي مطلع سبتمبر المقبل. وبيّنت المديرية في ردها على استفسار من أحد الأشخاص عبر حسابها على “تويتر”، أنه في حال إصدار قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه.

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