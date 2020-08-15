شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعتزم فرض إجراءات صارمة لمواجهة تفشي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن عزمها رفع توصيات إلى خلية الأزمة، تتضمن اتخاذ إجراءات "صارمة" لمواجهة الارتفاع الجديد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، متوقعة استمرار الزيادة في الأيام المقبلة.



وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي - وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "إن الموقف مع فيروس كورونا مقلق جدا بسبب زيادة الأعداد، فضلا عن زيادة نشاطه وانتشار العدوى في ظل ارتفاع عدد الفحوصات المسجلة ضمن الموقف اليومي التي تجاوزت أكثر من 21 ألف فحص يوميا"، لافتا إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى أن الحظر لم يطبق بالصورة الصحيحة، متوقعا استمرار الزيادة في الأيام المقبلة.



وأضاف الحلفي أنه في كل مناسبة ترفع اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة توصياتها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهي الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والإجراءات الوقائية الصارمة، لاسيما في ظل عدم اتخاذ أي أجراء قانوني بحق المخالفين.



وأكد أن التوصيات ستتضمن استمرار الحظر الجزئي، بالرغم من أن تطبيقه حاليا بنسبة 10 % من قبل المواطن، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت سيستمر حظرا شاملا، داعيا في الوقت نفسه إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية الصارمة منعا من انتشار العدوى بين المواطنين".