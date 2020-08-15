شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج ..سحب رعدية ممطرة بالسعودية.. صحو بالإمارات وحار فى البحرين..غائم جزئيا بعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو، ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية ، الرياض ،القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، جازان) ، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران ،جازان ،عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

البحرين

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين أن طقس اليوم حار مع تكوين بعض السحب ، ونشاط الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا وتقل سرعتها لتصل من 5 إلى 10 عقد هذه الليلة. فيما يرتفع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. Advertisements ودرجة الحرارة العظمى 43 م الصغرى 31 م، والرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 15%.

الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب خفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار. والريـاح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً، والخليج العربي خفيف – متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:24 المد الثاني عند 22:04، والجزر الأول عند الساعة 14:13، والجزر الثاني عند الساعة 06:05. وبحر عمان خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 07:46، الثاني عند الساعة 18:05، الجزر الاول عند الساعة 13:00 عند الساعة 01:20

عمان

أصدرت هيئة الأرصاد نشرة الأحوال الجوية ، حيث يكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة، واحتمال تساقط الرذاذ المتقطع ، وهطول أمطار متفرقة وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها خلال فترة الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة خلال اخر الليل على المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب .

أمام الرياح.. تهب على المناطق الساحلية لبحر عمان رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى خفيفة متغيرة الاتجاه ليلا، وتهب على المناطق الساحلية البحر العرب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة .

حالة البحر.. هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له اربعة أمتار، وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترا وربع المتر .