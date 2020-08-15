شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا فى دول الخليج .. ارتفاع عدد حالات الشفاء وتراجع انتشار الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تواصل مستمر في ارتفاع حالات التعافي في السعودية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أعلنت وزارة الصحة، ، تسجيل 2566 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصبح الإجمالي 262959.

وأدى ارتفاع عدد حالات الشفاء والنزول التدريجي لانتشار الفيروس في السعودية لإغلاق بعض أجنحة العزل المخصصة لمصابي «كورونا»، كما هو حال جناح العزل في المستشفى العام لمدينة الملك سعود الطبية.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أنه تم تسجيل 1383 حالات إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 295902 حالة، مبينة أنه تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3338 حالة وفاة، في حين سجلت الحالات النشطة 29605 حالات، و1782 حالة حرجة. وعلى الصعيد ذاته، كشفت وزارة الصحة أنها أجرت 4001103 فحوصات مخبرية لفيروس كورونا في المملكة، وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST)، حيث تُعد السعودية من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس.



الإمارات الإمارات

من جهتها، كشفت الإمارات، عن 330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمصابين من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 63.819 ألف حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة مصاب واحد نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 359 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 101 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 57.473 ألف حالة.



البحرين البحرين

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، عبر حسابها في «تويتر»، عن تعافي 344 حالة إضافية من فيروس كورونا، وإخراجها من مركز العزل والعلاج، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية 42180 حالة. وأظهرت بيانات حديثة على موقع وزارة الصحة، تسجيل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 154 حالة لعمالة وافدة، و305 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و3 حالات قادمة من الخارج، ليصل عدد المصابين إلى 3379 حالة، منها 40 في العناية، و77 تتلقى العلاج، و3339 مستقرة. وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البحرين حتى يوم أمس 45726 حالة، بينها 167 حالة وفاة.



عمان عمان وأعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 212 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 82743 حالة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة أن 77427 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغت حالات الوفيات 557.



الكويت الكويت ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 641 إصابة من مرض «كوفيد-19» في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 66740 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

وأعلنت قطر، تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، وقالت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيان، إن إجمالي الإصابات بلغ 114532 حالة، مضيفة أنه تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل، وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، وفقاً لوضعهم الصحى، وأضافت أن 301 حالة شفاء سجلت، ليصل إجمالي حالات التعافي من «كورونا» إلى 111258 حالة.