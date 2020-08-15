شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التونسى ينقذ سبعة مهاجرين من الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت وحدات من جيش البحر التونسي سبعة مهاجرين من الغرق، كانوا على متن قارب معطب وسط البحر شمال جزيرة جربة جنوب البلاد. Advertisements وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين أفادوا أنهم كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية. وأضاف أنه سُلم المهاجرون إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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