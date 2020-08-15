شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحقق تقدمًا فى نهم ويكبد الميليشيا عشرات القتلى والجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى اليمني، أن قواته حققت تقدمًا جديدًا فى مديرية نهم، شرق محافظة صنعاء، عقب هجوم واسع شنته على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثى المتمردة المدعومة إيرانيًا.

وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع للجيش اليمني، أن القوات اليمنية تمكنت من تحرير عددٍ من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية منها سلسلة جبال "الدخيل" و"العلق" و"الرماة" وصفراء "شنان" و"الأغر" و"الدشوش".

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وأشار الموقع إلى أن مدفعية الجيش الوطنى ومقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيا المتمردة فى الجبهة ذاتها، لافتًا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الميليشيات الحوثية وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأوضح أن قوات الجيش تواصل التقدّم بثبات فى مختلف المواقع فى جبهة نهم، ويلقنون العدو خسائر مستمرة فى الأرواح والمعدات، مؤكدين عزمهم المضى قدمًا فى استعادة الدولة وحماية الجمهورية، وحماية الوطن والشعب اليمنى وأمنه واستقراره والحفاظ على وحدته وشرعيته.