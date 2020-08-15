دعوات أمريكية - أوروبية لمعاقبة تركيا ومراجعة العلاقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت النمسا أمس الجمعة، بموقف أوروبي حازم ضد تركيا على خلفية التحركات الاستفزازية في شرق البحر المتوسط، والتي أثارت ردود فعل غاضبة لا سيما في ظل تداعياتها السلبية على جيرانها، كما طالب أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، بعقوبات مشددة على تركيا لوقف عدوانها في البحر الأبيض المتوسط، فيما قال مصدر عسكري يوناني،أمس، إن اصطداماً خفيفاً وقع بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية، قبل يومين، خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط، واصفاً ما جرى بأنه «حادث».جاء ذلك على لسان وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور البلد حالياً.وقال شالينبرج إن «تحركات تركيا في المتوسط تتطلب من الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم علاقاته مع أنقرة».وأثارت تركيا غضباً إقليمياً وأوروبياً واسعاً في قضية التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، ما أسفر عن تحركات عسكرية تنذر بتصعيد خطير في المنطقة.



أعضاء بالكونجرس يطالبون بعقوبات ضد تركيا



من جهة أخرى،طالب أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، بعقوبات مشددة على تركيا لوقف عدوانها في البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق، تعهد نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، في حال فوزه بالرئاسة، بإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بالمستبد، وتوعد بدعم معارضته حتى يتم إسقاط «المستبد أردوغان»، واتهم بايدن نظام أردوغان بتأسيس تنظيم داعش، معرباً عن قلقه من وجود 50 رأساً نووياً أمريكيا في تركيا، كما تعهد بالعمل مع حلفاء أمريكا في المنطقة لعزل أردوغان وأفعاله في البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في حوار مطول أجراه مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، كشف فيه عن موقفه السياسي تجاه أردوغان بعد مقابلات مماثلة مع مرشحي الحزب الديمقراطي ونشرت تباعاً على مدى الأشهر الماضية.

وعند سؤال الصحيفة له: «هل تشعر بالارتياح لأن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أسلحة نووية في تركيا بالنظر إلى سلوك أردوغان؟»، أجاب «إن مستوى راحتي قد تقلص كثيراً، لقد قضيت الكثير من الوقت مع أردوغان».



«ليمنوس» سليمة



في أثناء ذلك،قال مصدر دفاعي يوناني،أمس الجمعة إن اصطداماً خفيفاً وقع بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية يوم الأربعاء الماضي خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط، واصفاً ما جرى بأنه «حادث».

وكانت سفينة المسح التركية «أوروتش رئيس» تتحرك بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية، قرب عدد من الفرقاطات اليونانية. ويوم الأربعاء، اقتربت إحدى هذه الفرقاطات، وهي الفرقاطة «ليمنوس»، من سفينة المسح فتقاطعت مع مسار إحدى سفن الحراسة البحرية التركية وهي سفينة «كمال رئيس».

وبحسب وكالة «رويترز»، قال المصدر الدفاعي إن الفرقاطة اليونانية قامت بمناورة لتجنب الاصطدام المباشر، وأثناء ذلك لامس قوس مقدمتها مؤخرة الفرقاطة التركية.

وتابع المصدر: «لقد كان حادثاً»، مضيفاً أن «ليمنوس» لم تلحق بها أضرار. وشاركت في وقت لاحق في مناورة عسكرية مشتركة مع فرنسا قبالة جزيرة كريت صباح الخميس.

ولم يصدر تعليق على الحادث من وزارة الدفاع التركية

Advertisements



أردوغان يغازل مصر



إلى جانب ذلك، غازل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السلطات المصرية، في محاولة منه لاستمالة القاهرة بشأن الصراع في شرق المتوسط، وانتهاكات أنقرة هناك.

وبحسب ما نقلت «العين الإخبارية» عن الموقع الإلكتروني لصحيفة «سوزجو» المعارضة، أعرب أردوغان في تصريحات، بعد صلاة الجمعة، عما أسماه «دهشته من موقف مصر ووقوفها بجانب اليونان».

وقال أردوغان إن «الشعبين المصري والتركي موقفهما من بعضهما بعضاً ليس كتضامن الشعب المصري مع نظيره اليوناني، فحضاراتنا ومبادؤنا الأقرب لبعضنا بعضاً من اليونان، وعلى الحكومة المصرية أن تفهم ذلك».

على صعيد متصل، جدد أردوغان تهديده لليونان بشأن شرق المتوسط، وشدد على أن تركيا لن تترك أي هجوم على سفنها بشرق المتوسط دون رد.

وشدد على أن سفينة «أوروتش رئيس» ستواصل أعمال التنقيب والمسح الزلزالي في شرق المتوسط حتى 23 أغسطس/آب الحالي.



قلق إيطالي



وأعربت إيطاليا عن قلقها من تصاعد التوتر في شرق البحر المتوسط.

وقالت نائبة وزير الخارجية الإيطالية، مارينا سيريني: «نحن قلقون، مثل جميع البلدان المطلة على المتوسط، إزاء تصعيد التوتر الذي نعتبره أمراً سلبياً وخطيراً في إطار معقد أصلاً»، بسبب «حالة طوارئ فيروس كورونا والأزمة في ليبيا».

ورأت سيريني في تصريح لمجموعة «آدنكرونوس» الإعلامية، أنه من الضروري إطلاق «نقاش صريح مع تركيا، وإبداء التضامن مع اليونان وقبرص».

(وكالات)