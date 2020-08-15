تحميل تطبيق ناطق تفاعلي على هواتف المرضى في مركز دبي للسكري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبد الله آل علي



كشفت هيئة الصحة بدبي أن عدد مراجعي مركز دبي للسكري يومياً يراوح بين 150 - 200 متعامل، وعدد متعاملي المركز يصل إلى 9500 مريض، ويعمل المركز حالياً على تفعيل مبادرة مراقبة مرضى السكري عن بُعد كمرحلة تجريبية على عدد بسيط من المرضى؛ لتعميمه قريباً على فئة أكبر، عبر تحميل تطبيق ناطق ذكي على هواتف المرضى، ومنحهم علبة دواء ذكية؛ لتذكير المريض بموعد الدواء؛ بهدف انتظام المريض بوقت الدواء، ومن المتوقع في المرحلة اللاحقة ربط حقن الأنسولين أيضاً بالتطبيق التفاعلي؛ لمراقبة جميع أنواع مرضى السكري، ويوفر التطبيق خاصية التواصل عن بُعد مع الطبيب.

وقال عبد الله العبار رئيس قسم الشؤون الإدارية في مركز دبي للسكري: في ظل أزمة «كوفيد 19» ، قام مركز دبي للسكري بتقليل زيارات المرضى للمركز إلى الحد الأدنى؛ حيث إن المركز يقدم خدماته لفئة المرضى ذات الأمراض المزمنة وكبار المواطنين؛ وذلك للمحافظة على صحتهم من خلال تطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنازل، وفي الوقت ذاته يقوم الطاقم الطبي من أطباء وأخصائيين بالاتصال المباشر بالمرضى، ومتابعة خططهم العلاجية، وإعطائهم التوجيهات اللازمة على حسب حالتهم الصحية، كما يقوم الأطباء والممرضون بالتعاون مع إدارة الصيدلة بإعادة تعبئة الوصفات الطبية، وإرسالها إلى مقر سكن المرضى.

وأكد أن عدد المراجعين في المركز يومياً يراوح ما بين 150 - 200 متعامل، وعدد متعاملي المركز يصل إلى 9500 مريض، ويعمل المركز حالياً على تفعيل مبادرة مراقبة مرضى السكري عن بُعد كمرحلة تجريبية على عدد بسيط من المرضى، لتعميمه قريباً على فئة كبيرة من المرضى.

وقال: إن مبادرة مراقبة مرضى السكري عن بُعد وعلى مدار اليوم تتمثل بتحميل تطبيق ناطق ذكي على هواتف المرضى، وإعطائه أجهزة؛ لقياس السكري والضغط ونسبة الأكسجين في الدم، وعلبة أدوية ذكية ، تذكر المريض بموعد الدواء؛ بهدف انتظام المريض بوقت الدواء، ويوفر التطبيق خاصية التواصل عن بُعد مع الطبيب، ومراقبة القراءات للمريض على مدار اليوم، وفي حال ارتفاع القراءات عن المعدل الطبيعي؛ يصل تحذير للطبيب، وبالتالي إعطاء الملاحظات للمريض؛ للحفاظ على معدل السكري.

وأكد أن البرنامج التفاعلي قيد التطوير، وتم تجريبه على 8 مرضى لديهم القابلية لاستخدام التطبيق والأجهزة، ومن المتوقع في المرحلة القادمة استهداف 50 مريضاً، وتالياً تعميمها على كافة المرضى؛ لمراقبتهم عن بُعد، وتذكير التطبيق الناطق لهم بتناول أدويتهم، والمحافظة على معدل السكري، مما يسهم في استقرار الحالات وتغير نمط الحياة.

وقالت منال آل بوفلاسة أخصائية تثقيف صحي ورئيسة قسم التمريض: إن التطبيق لن يغني المريض عن زيارة المركز بين الحين والآخر؛ لإجراء الفحوصات الدورية للدم له؛ بل يسهم في مضاعفة الخدمات المقدمة لمرضى السكري، وتعديل البرنامج العلاجي للمريض حسب حالته الصحية في ذات اليوم عبر المتابعة عن بُعد على جميع القراءات بشكل يومي ومباشر، وفي المرحلة الحالية هناك ثلاثة أطباء يتابعون المرضى عبر التطبيق، وفي المرحلة القادمة جميع الأطباء سيحملون التطبيق، ويتابعون المرضى عن بُعد.

وأكدت أن العلبة الذكية للدواء تذكر المريض بضرورة تناول الدواء في وقته، وفي حال لم يفتح العلبة في الوقت المحدد ترسل إشارة تحذيرية له، ومن المتوقع في المرحلة اللاحقة، ربط حقن الأنسولين أيضاً بالتطبيق التفاعلي؛ لمراقبة جميع أنواع مرضى السكري.