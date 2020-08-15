بيروت تواصل انتشال «الأشلاء» والبحث عن مرشح لرئاسة الحكومة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

عثرت فرق الإنقاذ على أشلاء جثث يجري التعرف إليها، في اليوم العاشر بعد الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت، حيث تستمر عمليات البحث عن مفقودين أو جثث تحت الأنقاض، وانضم فريقا إنقاذ وتحقيق فرنسيان إلى عمليات البحث والتحقيق، عقب وصول حاملة المروحيات الفرنسية «لوتونير» إلى بيروت محملة بمساعدات وآليات للمساعدة على التنظيف ورفع الأنقاض.

وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور بيروت مطلع سبتمبر/ أيلول لمتابعة مطالبته السياسيين اللبنانيين بالتوصل إلى ميثاق جديد، وتشكيل حكومة قادرة وشجاعة، كما التقى الموفد الدبلوماسي الأمريكي ديفيد هيل صباح أمس الجمعة رئيس الجمهورية ميشال عون، مجدداً لتأكيد استعداد بلاده «لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتستجيب لها وتلتزم وتعمل بصدق من أجل تغيير حقيقي»، مشيراً إلى وصول فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» للمشاركة في التحقيق حول الانفجار المدمر.

وبينما تسلّم القاضي فادي صوان، أمس الجمعة، مهامه كمحقق عدلي في القضية، للإشراف على التحقيقات التي يجريها محققون محليون وأجانب في انفجار المرفأ، تواصلت الاتصالات لتسمية رئيس جديد للحكومة، تمهيداً لبدء الرئيس عون المشاورات النيابية الملزمة لتسمية المرشح.