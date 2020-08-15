العالم يرحّب بجهود الإمارات لتحقيق السلام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي، أمس الجمعة، باتفاق السلام التاريخي والذي يخدم تطلعات شعوب المنطقة ويعزز فرص السلام بين فلسطين واسرائيل. وتواصلت ردود الفعل المرحبة عربياً ودولياً بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قرب توقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل، وبما تم الإعلان عنه في البيان الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي المشترك، الذي صدر يوم الخميس الماضي، بشأن وقف إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية، معتبرة أنه إنجاز مهم باتجاه السلام الشامل والعادل في المنطقة. ولليوم الثاني على التوالي توالت المواقف من عواصم العالم المرحّبة بالخطوة، باعتبارها قراراً استراتيجياً شجاعاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشادت عواصم عربية وعالمية بالخطوة الإماراتية؛ كونها تأتي تتويجاً لإنجازاتها الدبلوماسية على المستوى العالمي، حيث سيعزز هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة للدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة. وأشادوا بهذا الانفراج الدبلوماسي، حيث ستتوقف إسرائيل بناء على طلب الرئيس ترامب، بدعم من دولة الإمارات، عن خطة ضم أراضٍ فلسطينية، وفقاً لخطة ترامب للسلام.