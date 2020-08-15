السلطات الأفغانية تبدأ إطلاق سجناء «خطرين» من «طالبان»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت السلطات الأفغانية، أمس الأول الخميس، إطلاق سراح 400 من سجناء حركة «طالبان»، في عملية كانت تعد العقبة الأخيرة في طريق محادثات سلام طال انتظارها بين الطرفين المتحاربين، وذلك رغم تحذير الرئيس أشرف غني بأنهم «خطر على العالم».

ويتوقع أن تلتقي الحكومة الأفغانية و«طالبان» في غضون أيام من الإفراج عن جميع المحتجزين المتورطين في هجمات سقط فيها عشرات القتلى الأفغان والأجانب. وأعلن المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل، أن ما مجموعه 80 سجيناً أطلق سراحهم أمس الأول، موضحاً في تغريدة أن ذلك يسمح «بتسريع الجهود من أجل محادثات مباشرة، ووقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد».

وتأتي الخطوة بعدما، وافق «المجلس الكبير» (لويا جيرجا) الذي يضم آلاف الوجهاء والسياسيين وزعماء القبائل، الأحد الماضي، على إطلاق سراح السجناء ال400. وأكد أعضاء المجلس أنهم يريدون تمهيد الطريق لبدء محادثات وقف إطلاق النار. وقوبل القرار بانتقادات من عائلات ضحايا قتلوا على يد المتمردين.

وقال بشير ناوين الذي قتل شقيقه على أيدي الحركة: «إذا كانت طالبان غير قادرة على إحلال السلام، وهاجمت مجدداً، فسيُقتل الآلاف وستتألم عائلاتهم». وأضاف: «لكن إذا حل السلام الحقيقي، فلن تكون لدينا مشكلة مع الأمر؛ لأن حلمنا الكبير هو السلام».

ويثير 44 من هؤلاء السجناء على وجه الخصوص قلق الولايات المتحدة وغيرها من الدول؛ بسبب دورهم في هجمات على أهداف كبيرة.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه سعى من أجل إبقاء جندي سابق في الجيش الأفغاني قتل ثلاثة عسكريين أستراليين، في السجن.

وحذر غني، أمس الأول، من أن إطلاق سراح عتاة المجرمين «يشكل على الأرجح خطراً علينا وعلى الولايات المتحدة والعالم».

وقال في مؤتمر بالفيديو نظمه مركز أبحاث أمريكي، إنه «حتى الآن كان هناك إجماع على الرغبة في إحلال السلام، لكن ليس بهذا الثمن». وأضاف: «دفعنا الآن الجزء الأكبر من الثمن، ما يعني أنه سيكون للسلام عواقب».

وشكل تبادل السجناء جزءاً من اتفاق سلام وقعت عليه «طالبان» وواشنطن في فبراير/شباط الماضي، نص على موافقة واشنطن على سحب جنودها من أفغانستان، مقابل تعهدات أمنية وإجراء محادثات سلام مع كابول.

وأفرجت كابول عن أغلبية سجناء الحركة بحسب الاتفاق، لكنها ترددت في الإفراج عن آخر 400 منهم.

وكان غني دعا «اللويا جيرجا» إلى الانعقاد بعد رفض السلطات إطلاق سراح المتمردين. وطلب المجلس من السلطات مراقبة المفرج عنهم، والحرص على عدم عودتهم إلى ساحة المعركة.

وقبل انعقاد المجلس، حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المجلس على الإفراج عن السجناء، رغم إقراره بأن الخطوة «لا تحظى بشعبية».

من ناحيتها، حذرت «طالبان» من هجمات تستهدف المفرج عنهم، يشنها تنظيم «داعش» بتنسيق مع الاستخبارات الأفغانية. (ا ف ب)