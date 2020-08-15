الجيش الليبي يضبط خلية في الجنوب تضم عناصر مطلوبة دولياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مصدر عسكري ليبي النقاب عن عملية نوعية قام بها الجيش الوطني في منطقة «وادي الحياة» جنوبي البلاد، فيما أوضح مسؤول عسكري أن تركيا أدخلت خلال الأيام القليلة الماضية نحو 3 آلاف مرتزق سوري على دفعتين، بينهم قادة من تنظيم «داعش» الإرهابي مطلوبون دولياً.

وقال المصدر ل«العين الإخبارية»، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن قوات الجيش الليبي ألقت القبض على 9 عناصر من المرتزقة كانت تسعى لضرب الاستقرار والأمن في الجنوب.

وأشار المصدر إلى أن من بين المقبوض عليهم اثنين من جنسيات أجنبية جاءا من مناطق سيطرة حكومة الوفاق في الغرب، وهما من أبرز المطلوبين على قوائم مجلس الأمن الدولي، من دون كشف هويتهما.

وبحسب المصدر نفسه، فإن منطقة تساوت بمنطقة وادي عتبة بالجنوب، تمر عليها الأرتال القادمة من أقاصي الجنوب بشكل أسبوعي، حيت سيطرة المعارضة التشادية كبيرة على مناطق «مرزق وجيزاو ولدليم».

ولفت المصدر إلى أن حكومة الوفاق المدعومة من تركيا تسعى لإمداد المرتزقة بآليات وعتاد حربي تركي لتوسيع دائرة نفوذهم في الجنوب.

وقال شهود عيان إن مرتزقة حكومة الوفاق يقيمون بوابات استيقاف راجلة ومتحركة لمطاردة أهالي مدينة مرزق الذين هاجروا من مدينتهم العام الماضي بعدما اجتاحت فصائل تنظيم «داعش» الإرهابي والمرتزقة التشاديون أحياء المدينة.

من جهة أخرى، كشف مسؤول عسكري ليبي أن تركيا أدخلت خلال الأيام القليلة الماضية نحو 3 آلاف مرتزق سوري على دفعتين، بينهم قادة من تنظيم «داعش» الإرهابي، مطلوبون دوليا.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في تصريحات صحفية، إن تركيا نقلتهم عبر إحدى القرى إلى «غازي عنتاب»، ثم إلى معسكر كان مخصصاً لتنظيم «داعش» الإرهابي، ومنها نقلتهم على دفعات إلى ليبيا.

وأشار إلى أنه ولأول مرة نقلت دفعتين بفترات متقاربة، لافتاً إلى أن المعلومة وصلتهم عبر مصادر أهالي القرية، وأنه تم دخولهم عبر ناقلات جند وشاحنات خاصة بالجنود الأتراك، تقدر تقريباً ب25 إلى 30 ناقلة جند، ونقلتهم في الفترة من الساعة 2 صباحا إلى 4عصراً بالحافلات إلى مطار إسطنبول.

وأكد أن بينهم «داعشياً» خطيراً مطلوباً للتحالف، سيتم الإعلان عن اسمه لاحقاً.

وأوضح أن الملاحظ أن تركيا لم تعد تحضر فقط العناصر الإرهابية، بل تخصصات أخرى إدارية، ومصنعي مفخخات و«دواعش» كانوا في العراق يسيّرون الدفة في التنظيم إدارياً ومالياً، وهو ما يعني عودة «داعش» ولكن هذه المرة في الغرب الليبي.

(وكالات)