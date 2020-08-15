«أسترازينيكا» تستعد لتوريد 400 مليون جرعة لقاح للاتحاد الأوروبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة أسترازينيكا، أمس الجمعة، إنها اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على توريد ما يصل إلى 400 مليون جرعة من لقاحها المحتمل ل«كوفيد 19» مما يرفع هدف الإمدادات العالمية لشركة الأدوية البريطانية إلى ثلاثة مليارات جرعة من اللقاح.

ويستند الاتفاق الذي لم تعلن بنوده، على اتفاق سابق في يونيو/حزيران، بين أسترازينيكا وتحالف اللقاحات الشاملة في أوروبا، بقيادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وقال باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا: «مع البدء قريباً في الإنتاج بسلسلتنا للتوريد في أوروبا، نأمل أن نجعل اللقاح متاحاً على نطاق واسع وبسرعة، مع تسليم الجرعات الأولى بحلول نهاية 2020». بدورها، قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه سيتم توزيع أي لقاح تنجح اختباراته مجاناً على الأمريكيين.

وشددت على أن الترخيص في استعمال اللقاح سيخضع لأقصى حد من الصرامة العلمية. واستثمرت واشنطن أكثر من عشرة مليارات دولار في ستة مشاريع لقاحات ووقعت عقوداً تضمن تسليم مئات الملايين من الجرعات في حال الموافقة عليها بعد التجارب السريرية.

ويأتي ذلك في وقت أدخل فيه قرار المملكة المتحدة فرض حجر لأسبوعين اعتباراً من اليوم السبت، على المسافرين القادمين من فرنسا، بلبلة على عطل عشرات آلاف الأشخاص. وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، على حسابه في تويتر: «تظهر الإحصاءات أنه يتعين علينا إزالة فرنسا وهولندا وموناكو ومالطا، من قائمة الدول المسموح لها بالسفر إلى بلادنا، للحفاظ على معدلات الإصابة منخفضة». وتابع: «إذا وصلت إلى المملكة المتحدة من أي من هذه الوجهات بعد الساعة الرابعة من السبت، فسيتعين عليك عزل نفسك لمدة 14 يوماً». ويحاول عدد من البريطانيين الإسراع بالعودة إلى بلدهم، وقد رفعت شركات العبّارات من مرفأ كاليه من قدراتها.

لكن رد فعل باريس كان عنيفاً. وكتب وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون على تويتر: «قرار بريطاني نأسف له وسيؤدي إلى معاملة بالمثل، على أمل العودة إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن». وفي وقت سابق، حذرت الحكومة الفرنسية، من تزايد انتشار الفيروس في العاصمة باريس ومدينة مرسيليا والمنطقة المحيطة بها، ومنحت الإدارات المحلية سلطات فرض قيود على النطاق المحلي لاحتواء تفشي المرض. وفي منطقتين في إسبانيا، طُلب من المدخنين عدم التدخين في الأماكن العامة بسبب خطر انتشار العدوى. وقد تزامن هذا القرار مع إطلاق تحذير من نقابة الأطباء التي طلبت من السلطات «رفع مستوى» الإجراءات إذا كانت تريد الفوز في معركتها مع الوباء. وتقوم المستشفيات البلجيكية بتخزين الأدوية ومستلزمات الحماية، وتضع خططاً للطوارئ، وسط زيادة مستمرة في حالات الإصابة الجديدة التي أرغمت العاصمة بروكسل على جعل استخدام الكمامات أمراً إلزامياً في الأماكن العامة.

وفي نيوزيلندا، قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، إن البلاد مددت إجراءات إغلاق أوكلاند لمدة 12 يوماً على الأقل، بعد انتشار الفيروس خارج أكبر مدينة في البلاد. ومنذ الثلاثاء، ثبتت إصابة أربعة أفراد من عائلة واحدة تعيش في أوكلاند بفيروس كورونا، ليصل عدد الحالات الإجمالية التي سجلتها نيوزيلندا إلى 30 إصابة.

وفي المقابل، أعلنت كوريا الشمالية، رفع تدابير العزل عن مدينة تقع على الحدود بين الكوريتين فرضت في نهاية يوليو الماضي.

وأعلن في فنزويلا عن وفاة داريو فيفاس، رئيس حكومة منطقة كراكاس عن سبعين عاماً، بعد شهر على خضوعه لفحص أثبت إصابته بالفيروس. يجيء ذلك في وقت أكدت فيه نتائج التحليل الثاني، إصابة يوري تروتنيف نائب رئيس الوزراء الروسي بالعدوى. (وكالات)