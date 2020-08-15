شكرا لقرائتكم خبر عن المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية مطلوبة في أوقات الرخاء والشدّة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تحقق دولة الإمارات نتائج ملموسة وإيجابية يوماً بعد يوم في السيطرة على فيروس «كورونا» المستجد، وعلى الرغم من النقاشات الكبيرة المتداولة يومياً في تأثير الفيروس في العالم، والاقتصاد العالمي، وما يمكن أن ينجم عنه من أزمات اجتماعية واقتصادية، فإن هناك إغفالاً واضحاً للعلاقة بين هذا الفيروس والمسؤولية الاجتماعية، فلا يمكن بأي حال تقبّل المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في أوقات الرخاء، وإغفالها في أوقات الشدة.

المسؤولية الاجتماعية مطلوبة في كل الظروف، ومطلوبة أكثر في الظروف الصعبة؛ كونها تشكل ركناً أساسياً ومهماً في حياة المجتمعات، ومن دونها تصبح الحياة فوضى، وينعدم التعاون، وتغلب الأنانية والفردية؛ ولذلك خصصت شرطة أبوظبي خدمة «أمان» بالاتصال على الرقم 8002626 أو «واتس أب» 0568002626، أو الرسائل النصية 2828 أو البريد الإلكتروني [email protected]؛ للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس في سرية تامة؛ لما فيه من مسؤولية مجتمعية، وواجب وطني.

روح المسؤولية

يقول العقيد الدكتور حمود العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية - شرطة أبوظبي: إن المسؤولية المجتمعية؛ أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أي نظام أمني ناجح في أي مجتمع، فالمجتمع بأفراده ومؤسساته المدنية مسؤولون بشكل عميق عن مساندة الأجهزة الأمنية في عملها المختص بتحقيق الأمن، وإحلال النظام، خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ، التي تتوحد فيها الجهود؛ لحماية الفرد والمجتمع.

ويضيف: إن الواقع أثبت أن المجتمعات الواعية والمتحدة في أهدافها العامة، هي التي نجحت في إدارة الأزمات، والمحافظة على الصحة العامة لأفرادها. كما أن دور أفراد المجتمع في مساندة جهود السلطات الأمنية والصحية في الأزمة التي يواجهها العالم أجمع، هو دور محوري وأساسي في مواجهة الأزمة الصحية، والفرد وأمنه وأمانه؛ هو الهدف الأسمى لأي مجتمع متحضر، وجهود الفرد والتزامه في الاستجابة لنداءات أجهزة الدولة، هو العامل الأكبر في نجاح مساعيها لحماية أبناء هذا المجتمع بأكبر قدر ممكن.

ويقول: إن الدور الأمني للفرد أصبح أحد أهم الحقائق والمسلمات للعمل الأمني؛ حيث أصبحت المؤسسات الشرطية والأمنية تعول على الشراكة المجتمعية والمسؤولية الفردية، في تحقيق الأمن والنظام في المجتمعات التي يعيشون فيها. وكانت العلاقة بين المؤسسة الشرطية وأفراد المجتمع خير نموذج للعلاقة الإيجابية بين الدولة والفرد، بمساندة الشرطة في منع وقوع الجرائم أو كشف وملاحقة مرتكبيها.

ويضيف: الأمر الذي رسخه المشرع الإماراتي، بأن عدم الإبلاغ عن الجريمة أمر مجرم؛ عامل مهم في مساعدة الأفراد، وتحفيزهم على تحمل المسؤولية الشخصية في مكافحة الجريمة، وتحقيق المصلحة العامة؛ عبر منع أي شكل من أشكال مخالفة القوانين التي تسنّها الدولة؛ لحماية السلم العام، بالإبلاغ عن حالات اختراق، وأن القوانين وضعت لمصلحته.

ويقول: إن الشراكة الأمنية المجتمعية تعد أمراً قديم العهد في شرطة أبوظبي، فقنوات التواصل مفتوحة مع الجمهور، وهم الشريك الاستراتيجي الأول في تحقيق المؤشرات العليا في الأمن، وقد أثبتت أزمة كورونا عمق الروابط الحقيقية بين الشرطة والمجتمع؛ لأن الهدف واحد، والمصلحة واحدة، والانتباه واحد؛ لكن الأزمات الكبرى تحتاج إلى عربة قوية ومواظبة على الانضباط ودعم ومساندة حقيقية؛ لتجاوز الأزمات، وهذا أمل القيادة العليا بكل مواطن ومقيم على أرض الدولة.

ويشير إلى أن الأزمات المتعلقة بالصحة العامة، تتطلب وقفة مجتمعية موحدة، نكثف فيها جهودنا، وتتكاتف فيها نوايانا؛ ليخرج الجميع سالمين، ونعاود حياتنا الطبيعية، وتعود عجلة الحياة إلى دورتها الطبيعية.

ويقول: إن الشرطة المجتمعية تقوم بدور توعوي وقائي؛ عبر رفع مستوى وعي الأفراد بالأمور الأمنية والقانونية التي يجب عليهم مراعاتها، والالتزام بها خلال هذه الأزمة، بالوسائل التوعوية المتاحة عن بُعد، وقد ركزت في هذه الفترة على رفع حس مسؤولية الجمهور؛ لحثهم على الالتزام بالقوانين، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وتجنب نشر الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية الأخرى، مع توضيح بیان العقوبات القانونية لكل مخالفة أو جريمة يرتكبها أي شخص، حتى لو لم يكن على دراية بالقانون، فالمصلحة العليا للوطن، تفوق كل الرغبات والنيات.

مسؤولية الجميع

ويقول خالد المرزوقي، الاختصاصي الاجتماعي: إن المسؤولية الاجتماعية، تقع على عاتق الجميع، بدءاً بالفرد، مروراً بالأسرة ثم المؤسسات المجتمعية، ولتعزيز مواجهة جائحة «كورونا» لابد من تضافر جميع الجهود، وتمتع جميع أفراد المجتمع بروح المبادرة والمسؤولية، فالجميع مسؤولون.

ويضيف: إن العلاقة بين «كورونا» والمسؤولية الاجتماعية، علاقة طردية، كلما زادت حدة انتشار الفيروس؛ زادت المسؤولية الاجتماعية، على الرغم من كون هذه العلاقة بالأحوال العادية علاقة حرب وصراع. مشيراً إلى أن المسؤولية بمعناها العام؛ تعني إقرار الفرد المكون للمجتمع، وإقرار المجتمع المكون للدول، بما يصدر عنهم من أفعال، واستعدادهم لتحمل نتائجها، وعليه فإن نجاح المسؤولية الاجتماعية لا يقتصر على جهد واحد فقط، ومخطئ من يظن أن المسؤولية تنحصر في وزارة الصحة أو الداخلية أو حتى الحكومة، ففي ظل الظروف الحرجة التي تمر بها مختلف دول العالم، المطلب الأول في ظل هذه الجائحة لا ينحصر بعلاج القوة؛ بل بقوة العلاج التي لا تتحقق إلا بتكامل الأدوار، فللتوعية والتثقيف دور كبير.

تضافر أفراد المجتمع

ويقول: إن التغلب على الجائحة، والمشاركة الفعّالة للمجتمع بمسؤولية بحاجة لتضافر جميع الجهود، وتمتع جميع أبناء المجتمع بروح المبادرة؛ عبر اتباع القوانين والإبلاغ عن السلوكات الخطأ والمخالفات، عبر قنوات الاتصال التي وفرتها الدولة؛ ومن بينها خدمة «أمان»، وكذلك على الجميع تحمل المسؤولية، والأخذ بزمام المبادرة؛ لمواجهة هذه الجائحة المتمددة، وهذا لن يتم إلا باقتناع كل فردٍ ومواطنٍ بأهمية المسؤولية الاجتماعية، وأن تكون نابعة من داخله حتى تتوحد هذه الجهود في مواجهة مجتمعية يشارك فيها الجميع وفي مختلف دول العالم، حتى يشعروا بأنهم أعضاء فاعلون لديهم القدرة على تحمل أعباء الواقع بروح طيبة، وإلا سنصبح أفراداً عاجزين.

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أخلاقيات الفرد

ويقول الدكتور غانم الحساني، استشاري الطب النفسي: لا يمكن الحديث عن المسؤولية الاجتماعية من دون الحديث عن أخلاقيات أفراد وجماعات ومؤسسات المجتمع في التعامل معها، في الإطار الإنساني الذاتي الذي ينبع من مدى احترامهم لها، ومن أبجدياته: الالتزام الذي يعبر عن رغبة ذاتية وإصرار دؤوب من قبل الفرد نفسه في تطبيق هذا القرار وتنفيذه، إلى جانب التنشئة الاجتماعية الصحيحة التي تحتاج إلى توعية متكاملة الأركان من الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية في فهم هدف المسؤولية الاجتماعية فهماً كاملاً نابعاً من الانتماء والمواطنة للدولة والمجتمع والإنسانية، يضاف إلى ذلك الإحساس والتعاون؛ حيث لا يمكن أن يُكتب للمسؤولية المجتمعية عناصر السلامة والنجاح من دون توافرهما تجاه أي حدث طارئ أو مشكلة ما، ولهذا يستوجب دائماً المبادرة والتعاون بعيداً عن عوامل الانعزال والأنانية.

تشكيل الوعي

ويضيف: إن هذه الأبجديات؛ تُشكل مجتمعة في حال عمل بها، وطبقت على أرض الواقع، وممارسة أفراد المجتمع لها عملياً، نموذجاً مهماً نحو إعادة تشكيل الوعي الذاتي تجاه بناء مجتمعٍ متماسكٍ، قادر على مواجهة أي جائحة أو وباء، ومن ثم تجعل المسؤولية الاجتماعية، الحكومات والمؤسسات الأهلية والأفراد في قارب واحد، يعملون كفريق متناغم للمصلحة العامة، بعد أن كشفت أزمة كورونا أهمية إعادة النظر في أولويات الدول والمجتمعات والشركات والمؤسسات، وبرزت المجالات التي يمكن للمسؤولية الاجتماعية المساهمة فيها، فالمسؤولية الاجتماعية تقع على عاتق الجميع بدءاً بالفرد مروراً بالأسرة ثم الشركات والمؤسسات والوزارات والمجتمع المدني وجميع الهيئات.

حلقة وصل

ويقول عدد من المواطنين: إن خدمة «أمان» حلقة الوصل بين الشرطة والمجتمع؛ حيث تفتح قنواتها المختلفة؛ لاستقبال الشكاوى والبلاغات عن المخالفات في كل القضايا والملفات. مضيفين: إن واجبهم تجاه الدولة والمجتمع الإماراتي في ظل الظروف الحالية، يحتم عليهم الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

يؤكد عبد الله العبادي، أن ما يعظم دورنا في الدولة، أن الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، هو استجابة لما تحثّنا عليه قيمنا وأخلاقنا التي تربينا عليها، كما أنه هو الخيار الأخلاقي الحق، فضلاً عن أنه يحسن صورة العلاقات العامة للفرد والمؤسسة كعضو صالح في المجتمع.

ويلفت إلى أن المسؤولية المجتمعية أضحت حتمية، لا خيار فيها، وليست واجبة على الأفراد فقط، فمؤسسة تدرك دورها في خدمة المجتمع، جديرة بالنمو والتقدم، ولا عجب أن نجد تعاظماً في فهم أغلب المؤسسات لأدوارها المجتمعية؛ الأمر الذي يقود في النهاية إلى دعم التنمية المستدامة.

ضرورة أخلاقية

ويقول مبخوت البريكي: إن المسؤولية المجتمعية كانت قبل «كورونا» التزاماً أخلاقياً فقط، وبعد الجائحة أصبحت ضرورة؛ لذلك لا بدّ من قانون ملزم، وخصوصاً للشركات التي تتعاقد مع الحكومات، ومن المفروض ألا يسمح لها بالتعاقد مع هذه الجهات الحكومية، ما لم يكن لها قسم وإدارة مختصة بالمسؤولية المجتمعية، وهو أمر لا يتحقق إلا بالتشريع.

ويتفق معه ناصر الراشدي، ويقول: ونحن نعيش ظرفاً استثنائياً؛ من جرّاء الجائحة، لم تعد المسؤولية الاجتماعية ترفاً مؤسسياً؛ بل هي ضرورة ومسؤولية أخلاقية، وهي رديف قوي لجهود الدولة، وأن المؤسسات التي عملت على تأسيس نظام مسؤولية اجتماعية قوي؛ ستحقق الريادة في إبراز دورها في التجاوب مع متطلبات هذه المرحلة الحرجة، وسيكون بمقدورها أكثر من غيرها الوقوف مع المجتمع، واستشراف مسؤولياتها تجاهه.