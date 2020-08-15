غارة تركية جديدة تُوقع قتلى شمالي العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

عاودت الطائرات التركية قصفها للعراق، وتحديداً شمالي محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق. وأعلن مسؤول عراقي مقتل ثلاثة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني التركي المعارض، في ضربة جوية جديدة نفذتها القوات التركية ليل الخميس الجمعة، شمالي العراق، فيما تواصل الحكومة العراقية حملة دبلوماسية ضد العمليات التركية في أراضيها.

وأدى قصف طائرة مسيرة تركية الثلاثاء، إلى مقتل ضابطين كبيرين وجندي من القوات العراقية؛ الأمر الذي فجر أزمة بين البلدين.

واستدعت بغداد الأربعاء، السفير التركي للمرة الثالثة في غضون شهرين، احتجاجاً على انتهاك سيادة البلاد. وأجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الجمعة، اتصالات بنظيريه البحريني والإماراتي بعد اتصالات مماثلة بنظرائه المصري والأردني والسعودي والكويتي، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. ودعا إلى «تضافر الجهود العربية إزاء هذه التطورات الخطرة، والخروج بموقف موحد يلزم الأتراك بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المتوغلة في الأراضي العراقية».

من جانب آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا، على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، دون وقوع أي خسائر.

وتبعد القاعدة نحو 80 كيلومتراً شمالي العاصمة بغداد، وتضم وحدات عسكرية أمريكية. وتتهم واشنطن فصائل عراقية موالية لإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

كما انفجرت عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة لرتل من الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي في محافظة الديوانية دون وقوع أضرار.

إلى ذلك، قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، إن طائرات «أف 16» مستمرة في استهداف عناصر تنظيم «داعش»، بعد تقارير تحدثت عن عجز توقف المقاتلات العراقية الموجودة في قاعدة «بلد» عن القيام بمهام قتالية ضد التنظيم. وكان مسؤولون أمنيون عراقيون قالوا في 12 يناير الماضي، إن «أكثر من 90 في المئة من المستشارين الأمريكيين وعناصر شركتي لوكهيد مارتن، وسالي بورت، المتخصصتين في تشغيل طائرات أف 16 العراقية، انسحبوا من قاعدة بلد الجوية إلى معسكري التاجي وأربيل».

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، قوله، إن «الفنيين العراقيين يعملون باستمرار على إدامة طائرات «أف 16» لاستمرار عملها في استهداف عناصر التنظيم المتطرف». وأضاف أن «الفنيين العراقيين لديهم الإمكانيات والقدرة على تسليح وتجهيز الطائرات العراقية».