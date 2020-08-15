شكرا لقرائتكم خبر عن القادمون إلى أبوظبي والمغادرون مطالبون بفحص «كوفيد ـ 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين، مع توفير خدمة الموافقة المسبقة، ليصبح بمقدور المقيمين في إمارة أبوظبي، العودة إلى الدولة دون الحاجة للانتظار للحصول على الموافقات أثناء وجودهم في الخارج.
هذا ما نشر في تغريدة على حساب مكتب أبوظبي الإعلامي، حيث لا يزال يتعين على جميع الركاب القادمين إلى أبوظبي أو عبرها على متن رحلات الاتحاد للطيران، إبراز نتائج سلبية لفحص PCR الخاص بفيروس «كوفيد 19» من مركز طبي معتمد لدى الحكومة. واعتباراً من تاريخ 16 أغسطس، سيتم تطبيق هذا الإجراء على كافة المغادرين من أبوظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر القادمون إلى أبوظبي والمغادرون مطالبون بفحص «كوفيد ـ 19» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.