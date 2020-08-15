القادمون إلى أبوظبي والمغادرون مطالبون بفحص «كوفيد ـ 19»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين، مع توفير خدمة الموافقة المسبقة، ليصبح بمقدور المقيمين في إمارة أبوظبي، العودة إلى الدولة دون الحاجة للانتظار للحصول على الموافقات أثناء وجودهم في الخارج.

هذا ما نشر في تغريدة على حساب مكتب أبوظبي الإعلامي، حيث لا يزال يتعين على جميع الركاب القادمين إلى أبوظبي أو عبرها على متن رحلات الاتحاد للطيران، إبراز نتائج سلبية لفحص PCR الخاص بفيروس «كوفيد 19» من مركز طبي معتمد لدى الحكومة. واعتباراً من تاريخ 16 أغسطس، سيتم تطبيق هذا الإجراء على كافة المغادرين من أبوظبي.