بيروت تبحث عن رئيس للحكومة وسط نشاط دبلوماسي مكثّف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”

يشهد لبنان زيارات موفدين دوليين، خاصة من الولايات المتحدة وفرنسا وإيران والبرازيل في إطار تقديم التعازي بشهداء انفجار مرفأ بيروت، والإعلان عن التضامن معه، ومساعدته على تخطي أزمته القائمة، في وقت تتواصل المشاورات بين القوى السياسية، لبلورة المواقف من تحديد اسم رئيس الوزراء المكلف وشكل الحكومة، قبل أن يعمد رئيس الجمهورية، ميشال عون، إلى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.

فقد استقبل الرئيس عون أمس الجمعة،مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية،السفير ديفيد هيل، ترافقه السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا،وعدد من الدبلوماسيين، حيث نقل هيل إلى عون تعازي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو بضحايا تفجير مرفأ بيروت، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان واللبنانيين في المحنة التي يواجهونها، لافتاً إلى أن توجيهات ترامب أن تكون الولايات المتحدة حاضرة للمساعدة.

شكر هيل الرئيس عون على موافقة لبنان على استقبال فريق من مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) للمشاركة في التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني، مؤكداً أن بلاده لن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، بل ستتعاون مع السلطات اللبنانية ومع الأصدقاء والحلفاء في المنطقة لمساعدة لبنان وشعبه الذي يجب الإصغاء إليه والسهر على تحقيق تطلعاته.

وشدد هيل على أهمية تحقيق الإصلاحات في البلاد والمضي في مكافحة الفساد، معتبراً أن ذلك يفتح الباب أمام تحرير أموال مؤتمر «سيدر» والتعاون مع صندوق النقد الدولي، لأن ذلك ما يحتاج إليه لبنان حالياً.

وطلب عون المساعدة في معرفة ظروف وصول الباخرة التي كانت محملة ب«نيترات الأمونيوم» إلى مرفأ بيروت وتفريغها فيه، مرحباً بفريق مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي .

ولفت عون إلى أن الحكومة الجديدة التي سوف تشكل ستكون من مهامها الأولى تحقيق الإصلاحات والمضي في مكافحة الفساد ومتابعة التدقيق الجنائي الذي قرره مجلس الوزراء، معدداً الصعوبات التي واجهت عملية مكافحة الفساد التي أطلقها منذ تسلمه سدة الرئاسة ما سبب خلافات بينه وبين العديد من السياسيين الذين شعروا بأنهم معنيون بالفساد.

كما استقبل عون وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي،ووفد عسكري ودبلوماسي، حيث نقلت إلى الرئيس اللبناني رسالة من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، مؤكدة وقوف فرنسا إلى جانب الشعب اللبناني في المأساة التي حلت به، وقالت إن بلادها قدمت مساعدات كثيرة وسوف تقدم المزيد لاسيما المعدات التي تساعد على رفع الأنقاض واستكمال أعمال الإغاثة ومسح الأضرار، وسيشارك في كل هذه المهمات نحو 750 عسكرياً فرنسياً يصلون اليوم السبت.

وأشارت بارلي إلى أن خبراء فرنسيين سيساعدون في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات جريمة التفجير، بالتزامن مع إرسال مواد غذائية وتجهيزات للبناء تنقلها باخرة فرنسية تصل إلى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الوزيرة الفرنسية: يمكنكم الاتكال على فرنسا التي أكد رئيسها ماكرون عندما زار بيروت أنه يضع كل الإمكانات بتصرف لبنان، الدولة الصديقة.

كذلك ساهمت مؤسسات وشركات خاصة فرنسية في تقديم مساعدات عينية سوف تصل تباعاً إلى مرفأ بيروت والمطار، متمنية أن يتم سريعاً تشكيل الحكومة الجديدة للمضي في الإصلاحات التي يرى المجتمع الدولي ضرورتها.

ولفتت إلى أن الرئيس ماكرون سيعود إلى لبنان في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل لمتابعة الاتصالات التي كان بدأها مع المسؤولين والقيادات اللبنانية، وللاطلاع على تطور عملية إصلاح الأضرار في المناطق المدمرة، منوهة بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في عملية الإغاثة ورفع الأنقاض واستقبال المساعدات وتوزيعها بتنظيم لافت.

وأكد عون تصميمه على المضي بالإصلاحات التي ستبدأ فور تشكيل الحكومة الجديدة، وأن جهداً كبيراً سيبذل على هذا الصعيد لإزالة كل العقبات التي تبرز في مثل هذه الظروف، مشدداً على المضي في مكافحة الفساد في البلاد، لأن هذه العملية أساسية لوقف الهدر والرشى والفوضى في الإدارات والمؤسسات اللبنانية، معتبراً أن كل المؤسسات الرسمية مجندة لإزالة آثار التفجير وتأمين المساعدات والسكن والإغاثة للمتضررين، منوهاً بالدور الذي يقوم به الجيش على مختلف المستويات الأمنية والإغاثية وتوزيع المساعدات.

كما أبدت بارلي بعد جولة لها في المرفأ فخرها بانخراط الفرنسيين بمساعدة اللبنانيين وعدا عن ​المستلزمات الطبية​ والأدوية وفرق الإغاثة والبحث التي أرسلناها هناك أطنان من ​الطحين​ قادمة إلى لبنان، وقالت: قدّمنا مستشفى ميدانياً مؤلفاً من 250 سريراً و700 جندي يتحضّرون للقدوم إلى لبنان، مشددة على أنه يجب على اللبنانيين تشكيل ​حكومة​ قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة.

وكان عون قد تبلغ من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أن المشاورات التي أجريت للتمديد لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام «اليونيفيل» كانت إيجابية، وأن الرسائل التي أرسلها الرئيس اللبناني حول هذا الموضوع، كان لها الأثر الجيد في المناقشات.

كما استقبل عون وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف الذي أكّد استعداد بلاده للتعاون مع لبنان في مجال إعادة الإعمار والبناء ومجال الطاقة ومجال الأدوية، وقال: يجب أن يكون هناك جهد دولي لمساعدة لبنان، ونحن نعتبر أن كل دول العالم يجب أن تتزاحم من أجل تقديم المساعدات كافة إلى لبنان.

كما أكّد ​ ظريف​، بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني ​ شربل خوري، أنه تحدث خلال اللقاء حول آفاق التعاون بين ​إيران​ ولبنان في هذه المرحلة من ناحية إعادة البناء والإعمار أو من ناحية المساعدة بتوفير الدواء والكهرباء أو كافة المجالات الحيوية الأخرى، منوهاً بأنه ليس فقط حكومة إيران لديها هذا التوجه بل الشركات الإيرانية الخاصة لديها نفس التوجه بالانفتاح والتعاون مع لبنان في كافة هذه المجالات.

بدوره أعرب الرئيس السابق للبرازيل ​ميشال تامر​، عن أسفه للحادث الّذي وقع في ​بيروت​،مشيراً إلى دوره بتقديم المساعدة التقنيّة والطبيّة والغذائيّة للبنان وقال إنّ 5 أطنان من المساعدات الطبيّة وصلت أمس إلى لبنان، و4 أطنان من الأرز ستصل عبر البحر في الأيام المقبلة.

وأكّد تامر بعد لقائه على رأس وفد برازيلي، رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أنّ ​البرازيل​ حريصة على لعب دور سياسي، أي أن تحاول قدر الإمكان لمّ الشمل في لبنان، والحثّ على التضامن بين اللبنانيّين.