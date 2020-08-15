خطة لترميم «قصر السلطانة مَلَك» في مصر الجديدة

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بدأت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في مصر، خطة لترميم وإعادة «قصر السلطانة مَلَك» بحي مصر الجديدة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال د. أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، إن المشروع يهدف إلى إعادة توظيف القصر، ليكون مركزاً لتنمية الإبداع وريادة أعمال الشباب، بالإضافة إلى كونه جزءاً من بانوراما قصر البارون أمبان المواجه له، ومشروعاً مهماً لإظهار المعالم الحضارية لمنطقة مصر الجديدة الأصلية.

وبحسب الخطة، سوف يخضع القصر الذي بناه الأمير حسين كامل، لأعمال ترميم معماري للمبنى، إلى جانب الرسومات والزخارف ذات الطراز الإسلامي المستحدث، الذي ميز معمار تلك الفترة.

وبُني القصر في عهد الأمير حسين كامل، قبل أن يتولى الحكم، ثم نسب إلى السلطانة مَلَك وهي زوجته الثانية، وكانت من أصول شركسية، تزوجها الأمير عام 1886، قبل أن يعهد ببناء القصر، للمهندس المعماري الفرنسي إلكسندر مارسيل عام 1908، ليتحول إلى أحد أهم الجوانب الحضارية لمنطقة مصر الجديدة.