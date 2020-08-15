وصول طائرات كويتية وأردنية وروسية وحاملة مروحيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”

واصلت الدول العربية، والأجنبية، تقديم المساعدات الطبية والغذائية وغيرها للبنان، وأقام بعضها جسراً جوياً، فيما تسلم الجيش اللبناني هذه المساعدات ليقوم بتوزيعها عبر لوائح على المتضررين أنفسهم.

وقد وصلت إلى مطار رفيق الحريري، امس الجمعة، طائرتان كويتيتان على متنهما عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية، في إطار الجسر الجوي الذي نقل حتى الان 800 طن من المواد الغذائية والطبية. .

ووصلت طائرة أردنية تحمل مساعدات طبية، وغذائية.

كما وصلت طائرة عسكرية روسية تحمل على متنها مساعدات، ومعدات طبية.

وأعلنت السفارة الهندية في بيروت، في بيان، أنها سلمت أكثر من 70 طناً مترياً من المساعدات الإنسانية الطارئة قدمتها الحكومة الهندية .

وقال سفير المغرب محمد كرين ان بلاده سلمت الجيش اللبناني،300 طن من المواد الغذائية، و11 طناً من الأدوية، و11 طناً من المعدات الطبية الخاصة بمواجهة «كورونا»، و 10 أطنان من معدات الإيواء المستعجل، إضافة إلى مستشفى ميداني مع طاقم طبي مؤلف من 150 فرداً.

كما وافقت الحكومة العراقية​ على إرسال 13 ألف طن من ​القمح​ إلى ​لبنان.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش في بيان، امس الجمعة، أن حاملة الطوافات الفرنسية، «لوتونير»، وصلت الى مرفأ بيروت، وعلى متنها وحدة من فوج الهندسة في الجيش الفرنسي، مصطحبة معها الآليات الهندسية والعتاد اللازم للمشاركة في عملية رفع الأنقاض، وإزالة الركام من مرفأ بيروت. وحاملة الطوافات المذكورة محملة أيضاً بمواد طبية، وغذائية، ومواد بناء، وآليتين مخصصتين كهبة للدفاع المدني.