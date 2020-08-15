ترامب وجّه رسالة شخصية إلى الأسد حول صحفي أمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره السوري بشار الأسد رسالة شخصية حول الصحفي الأمريكي أوستن تايس الذي خُطف قبل ثماني سنوات في سوريا، وفق ما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أمس الجمعة.

وجاء في بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكي في الذكرى السنوية الثامنة لفقدان أثر الصحفي أن «الحكومة الأمريكية حاولت مراراً التواصل مع مسؤولين سوريين للإفراج عن أوستن». وتابع بومبيو «لقد وجّه ترامب في مارس رسالة إلى الأسد يقترح فيها فتح حوار مباشر».

وكان تايس يعمل مصوراً صحفياً لحساب وكالة فرانس برس و«ماكلاتشي نيوز»، و«واشنطن بوست»، و«سي بي إس» وغيرها من المنظمات الإخبارية، عندما فقد أثره إثر توقيفه عند حاجز قرب دمشق في 14 أغسطس 2012. وبعد شهر، ظهر تايس الذي كان يبلغ 31 عاماً عند احتجازه، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين محتجزاً لدى جماعة غير معروفة من المسلحين. ومن ذاك الحين لم ترد أي معلومات رسمية عما إذا كان حياً أو ميتاً.

وفي مارس، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة وجّهت رسالة إلى السلطات في دمشق من دون أن يوضح أنه هو شخصياً من وجّه الرسالة إلى الأسد، الذي تسعى واشنطن إلى إطاحته. وحينها قال ترامب إنه لا يعرف ما إذا تايس على قيد الحياة. والجمعة قال بومبيو «لا يشكّكنّ أحد في مدى التزام الرئيس في إعادة كل المواطنين الأمريكيين المحتجزين رهائن أو المعتقلين تعسفياً في الخارج».

وأكد بومبيو جدية التصميم في قضية أوستن تايس. وأعرب عن أمله في «ألا تكون هناك حاجة لبيان مماثل بعد عام من الآن». وقال إن «الإفراج عن أوستن تايس وإعادته إلى الوطن طال انتظاره. سنبذل أقصى جهودنا لتحقيق هذا الهدف». (أ ف ب)