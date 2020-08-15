البرهان يطالب بالابتعاد عن المحاصصات الجهوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الاقتتال القبلي شرقي السودان،فيما قالت مصادر إن انفجاراً محدوداً وحريقاً شب في منشأة عسكرية جنوب الخرطوم ولم يوقع خسائر .

وأضاف: «ندعو إلى الابتعاد عن المحاصصات الحزبية والجهوية في البلاد»، مشدداً على ضرورة الالتزام بإنشاء قوات مسلحة حديثة ورادعة. وأشار إلى أن جيش السودان سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب ضد من يعبث بأمنه.

وكان البرهان قد ترأس أمس الأول الخميس إجتماعاً

لمجلس الأمن والدفاع الوطني، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، بحضور النائب العام تاج السر الحبر .

وجه بتقديم الجناة المتورطين في أحداث العنف القبلي بمدينة بورتسودان إلى العدالة.

من جهة أخرى، أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، أمس ، أن بلاده تنوي إقامة «احتفال كبير» عندما يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاءت تصريحات ناجي أثناء لقائه، في واشنطن، السفير السوداني لدى الولايات المتحدة، نور الدين ساتي، الذي تم بحضور المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، وعدد من الدبلوماسيين في البلدين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا)، أن هذا اللقاء عمّته أجواء من الإيجابية بين المسؤولين الأمريكيين، والسودانيين. ورحب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، بالسفير ساتي بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وعبر ساتي عن سعادته وشكره للحكومة الأمريكية، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الثنائية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية.

بدوره، أكد ناجي أن واشنطن تتطلع للشراكة مع السودان في الجوانب الاقتصادية، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الأمريكية بدأت نشاطاتها في الخرطوم من بينها، مايكروسوفت، زووم، وشركة «مونيتور باور سيستم» التي تعاقدت على مشروع بلغت تكلفته 900 مليون دولار.

وأشار ناجي إلى المكالمة التي تمت بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة ، والتي عبر فيها الأخير عن دعم بلاده للحكم المدني، والانتقال الديمقراطي في السودان.

وذكر أن حكومة بلاده سوف تقوم بحظر دخول الولايات المتحدة لكل الأشخاص المتورطين في تقويض عمل الحكومة المدنية الانتقالية، وأسرهم، كما سيتم إلغاء التأشيرات للذين حصلوا عليها داخل، وخارج السودان.

(وكالات)