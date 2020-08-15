شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة لبنان بدون عجلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

لا الانتخابات النيابية المبكرة، ولا «حكومة الوحدة الوطنية» المنشودة، ستحلان مشاكل لبنان. إنها أكثر استعصاء، وتعقيداً؛ والانفجار المروع في مرفأ بيروت، وما نجم عنه من خسائر في الأرواح، والأرزاق، والمباني، ليس إلا مظهراً من مظاهر هذه الأزمة، التي لم تكن خافية على أحد لا داخل لبنان، ولا خارجه، ولا على الطبقة السياسية التي تدير البلد، بمختلف مكوناتها، سواء كانت ممثلة في الحكومة المستقيلة، أو خارجها.

الانتخابات النيابية المبكرة ستعني إعادة تدوير للوجوه التي تُشكّل قوام مجلس النواب الحالي بكل تلاوينها، وحكومة الوحدة الوطنية التي يجري الحديث عنها ستكون نسخة عن حكومات سابقة، بالوجوه نفسها، وربما باختلاف طفيف في الأسماء والرتوش، من دون المساس بجوهر التركيبة، وفي كلمات أخرى، فإن مثل هذه الحكومة لن تكون سوى «تجميع» جديد لوجوه هذه الطبقة، بكل تناقضاتها.

لبنان مثل السيارة في مسرحية «ميس الريم»، للأخوين رحباني، وفيروز: «مش عم تمشي»، وإذا كانت سيارة فيروز في المسرحية «بدها حدا يدفشها دفشة» كي تمشي، فإن سيارة لبنان من دون عجلات، لن تجدي معها «دفشة»، ولا حتى «دفشات».

وطالما نحن في الجو الرحباني وفيروز، يحضرنا هنا حوار ساخر ورد في إحدى حلقات البرنامج الإذاعي: «بعدنا طيبين.. قول الله»، الذي كان الفنان زياد الرحباني يقدّمه في أول سنتين من الحرب الأهلية، 1975 - 1976، عن صاحب سيارة أيضاً أخذها للمرآب للتصليح، فلاحظ صاحب المرآب أن المشاكل فيها أكثر من أن تحصى، فسأل صاحبها عن السنة التي يعود لها موديل السيارة، فأجاب: 1943، فنصحه بأن يشتري أخرى جديدة، لأنها لم تعد صالحة.

للتذكير فقط فإن عام 1943 هو العام الذي أقرّت فيه النخب السياسية اللبنانية ميثاق الدولة بعد استقلال لبنان، وواضح أن زياد كان يشير، من خلال هذا ال«اسكتش» الإذاعي إلى نفاد صلاحية هذا الميثاق، معتقداً أنه من رماد الحرب سينهض لبنان جديد ديمقراطي، علماني، غير طائفي.

خابت الآمال. انتهت الحرب، ولم يولد لبنان الجديد. أمراء الحرب الذين تقاتلوا ودفعوا إلى محرقتها بالآلاف من الشبان الذين فقدوا حياتهم، أو خسروا مستقبلهم، أصبحوا هم أنفسهم قادة البلد، زعماء سياسيين، يفتقدون الكثير من كاريزما وقدرات وشرعية الرجال الذين وضعوا ميثاق 1943.

قد تفلح النجدة الدولية الملحوظة في إعادة تعمير ما دمره انفجار المرفأ، وقد تأتي إلى لبنان بعض الأموال التي ربما ساعدت في التخفيف من ضائقته، لكن جذور الأزمة ستظل باقية، إذا لم يجرِ اقتلاعها كلية.

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