ملف الانفجار بيد القضاء والبحث مستمر عن مفقودين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”

بعد عشرة أيام من الانفجار المدمّر في ميناء بيروت، تستمر عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المرفأ، وعما تبقى من جثث، بينما تسلّم القاضي فادي صوان، أمس الجمعة، مهامه كمحقق عدلي في القضية للإشراف على التحقيقات التي يجريها محققون محليون، وأجانب.

فقد تواصلت مشاورات التكليف الحكومي، وسط توقعات بأن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل حكومة إنقاذ وطنية بعد التوصل إلى توافق بين الأفرقاء الداخليين، والإقليميين، والدوليين، إلا أن المجتمع الدولي، لاسيما فرنسا والولايات المتحدة، يسعى لحكومة حيادية لا علاقة لأطراف الأكثرية بها، وتكون ذات ثقة للقيام بالإصلاحات، ومكافحة الفساد حتى يقدم المجتمع الدولي المساعدات المالية للبنان، ويحضنه، ويدفع الصناديق المانحة لتقديم الدعم له، حيث لم تعد تنفع حكومات الوحدة الوطنية التي تضم أطراف السلطة بعد تكرار التجارب بهذا الخصوص.

ميدانياً، استمرت عمليات انتشال جثث لضحايا تفجير المرفأ، والبحث عن المفقودين، وإزالة الركام من المناطق المحيطة به، في وقت وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين القاضي فادي صوان، كمحقق عدلي ‏ في جريمة التفجير، بعدما قدّم القاضي طارق البيطار اعتذاره عن هذه المهمة، وقد تسلم صوان، امس الجمعة، الملف، وباشر التحقيق فيه بعد الادعاء على الموقوفين ال19 ‏وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم

وبعد أن استدعى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وزراء الأشغال، والمال، إلى التحقيق للاستماع إلى إفاداتهم حول جريمة تفجير المرفأ، قرر إرجاء التحقيقات التي كانت مقررة بدءاً من امس الجمعة، إلى حين إرسال القاضي صوان كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية حول عدم اختصاصه في التحقيق مع وزراء، بحيث يعود الأمر إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عبر النيابة العامة التمييزية، على أن تتابع بعدها التحقيقات لتحديد مسؤولية الوزراء المعنيين، في وقت انضم فريق من محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، (إف بي آي) إلى المحققين اللبنانيين، والأجانب، العاملين في موقع انفجار المرفأ، ليصبح بذلك عدد فرق التحقيق الأجنبية 4، وهي فرنسية، وتركية، وروسية، وأمريكية.

وفي هذا السياق، أكد ممثلو شهداء انفجار بيروت أن الأهالي يطالبون بتحقيق دولي لعدم الثقة بالمنظومة السياسية القابضة على لبنان، معتبرين أن المنظومة السياسية هي المسؤولة الوحيدة عن هذه المجزرة.

وفي مؤتمر صحفي، امس الجمعة، أعلن الممثلون أنّهم تقدموا في 12 أغسطس/ آب الجاري، بكتاب إلى المجتمع الدولي للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة المرفأ.