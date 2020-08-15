وزير الإعلام السوداني: البلاد على أعتاب تحول ديمقراطي وتحقيق السلام الشامل

وأضاف الوزير السوداني، خلال المشاركة في دورة تدريبية حول صحافة السلام عن طريق الفيديو، مساء الجمعة، أن وزارته أنشأت إدارة السلام والتنوع الثقافي وذلك لعكس أهمية السلام والتنوع الثقافي الذي تتميز به البلاد.
واستمرت الدورة التدريبية، التي اختتمت مساء اليوم، ثلاثة أيام، ونظمتها وزارة الثقافة والإعلام بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالخرطوم واستضافتها وزارة التعليم العالي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأعرب صالح عن سعادته بالحضور الكبير والمشاركة الفعالة من قبل الصحفيين من ولايات السودان المختلفة، مشيرا إلى أنه بعد هذه الدورة المميزة يستطيع الصحفيون أداء دورهم في بناء السلام والتشجيع على التعايش السلمي.
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