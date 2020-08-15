شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التونسي ينقذ سبعة مهاجرين من الغرق وسط المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت وحدات من جيش البحر التونسي سبعة مهاجرين من الغرق، كانوا على متن قارب معطب وسط البحر شمال جزيرة جربة جنوب البلاد.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية، أن المهاجرين أفادوا أنهم كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية، وفق ما نشرت وكالة "واس".
وأضاف أنه سُلم المهاجرون إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
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