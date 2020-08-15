شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: بدء تنفيذ الشق العسكري من آلية تسريع اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عن بدء خطوات تنفيذ الشق العسكري من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد السفير آل جابر- في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر" حسبما نقلت قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة- مباشرة فريق التنسيق والارتباط السعودي بمشاركة قوات التحالف في عدن بالإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة.

وأضاف: "باشر فريق التنسيق والارتباط السعودي بقيادة الأستاذ محمد الربيعي للتنسيق والإشراف وبمشاركة قوات التحالف في عدن على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض".

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وكانت لجنة عسكرية سعودية وصلت إلى مدينة عدن أمس الخميس ضمن خطوات تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.

وأكد القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد بن بريك خلال استقباله للجنة برئاسة اللواء الركن محمد الربيعي، استعداد وحرص المجلس الانتقالي على تسهيل وإنجاح مهام اللجنة بما يضمن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري.

وتزامن ذلك مع انطلاق المشاورات مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، تنفيذاً لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.