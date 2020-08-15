وزير خارجية لوكسمبورغ: الإمارات خذلت أشقاءها العرب

برلين / الخليج 365
أعرب وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، الجمعة، عن شكوكه في أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات سيجلب الاستقرار للمنطقة، واصفا موقف أبوظبي بأنه "خذلان لأشقائها العرب".
وأفاد أسلبورن في حوار أجراه مع إذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية، أن الاتفاق المذكور لم يبرم خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن هذا التقارب كان ملحوظا خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية.
وأضاف: "من الواضح أن السنّة في الخليج يتحالفون مع إسرائيل ضد إيران، أعتقد أن ما حدث لم يكن ليحدث لولا سياسة إيران، ولطالما رأينا أن التضامن مع الفلسطينيين وخاصة في الخليج لم يعد أولوية".
ولفت إلى أن إسرائيل أعلنت رسميا أنها تستطيع تصور حل الدولتين، لكن التطورات الجارية تناقض هذا الحل.
وأردف: "ما لم يتحقق حل الدولتين، وأنا مقتنع بذلك، فلن يكون هناك استقرار حتى بين دول الخليج نفسها".
وتوقع عدم اتخاذ البحرين والسعودية ودول المنطقة خطوات مشابهة.
واستطرد: "الفلسطينيون والشعب الفلسطيني من العرب عالقون حقا بين الخيوط، وفيما لو تم إسقاط حل الدولتين، وهذا ممكن بطبيعة الحال، أعتقد حينها أن الاستقرار لن يتحقق في هذه المنطقة".
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