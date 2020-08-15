الهند ترحب باتفاق التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي

دلهي/ الخليج 365

رحبت الهند، الجمعة، باتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، واصفة إياهما بأنهما "شريكتان استراتيجتان لنيودلهي".

وأكد متحدث وزارة الشؤون الخارجية الهندية أنوراج سريفاستاف، في مؤتمر صحفي أسبوعي، دعم الهند للسلام والاستقرار والتنمية في غرب آسيا، مشيراً إلى أن "كلا البلدين شريكان استراتيجيان رئيسيان للهند"، بحسب صحيفة "مومباي ميرور" المحلية.

وأضاف أن "بلاده تواصل دعمها التقليدي للقضية الفلسطينية".

وتابع قائلاً "نأمل في رؤية استئناف مبكر للمفاوضات المباشرة لإيجاد حل الدولتين".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

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وعقب إعلان ترامب الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

وأصبحت الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994.

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