ملك البحرين يهنئ ابن زايد بـ"الإنجاز التاريخي" مع إسرائيل

المنامة / الخليج 365

هنأ ملك البحرين حمد بن عيسى، الجمعة، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، باتفاق التطبيع مع إسرائيل، ووصفه بـ"الإنجاز التاريخي".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".

وذكرت الوكالة أن ابن عيسى "هنأ ابن زايد بالإنجاز المتمثل بالخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها الإمارات مع إسرائيل".

واعتبر ملك البحرين أن هذه الخطوة "ستدفع جهود السلام وتفتح الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، بما يخدم تطلعات شعوبها"، بحسب قوله.

كما "أشاد بالاتفاق الذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية"، وفق "بنا".

بدوره، أعرب ابن زايد، خلال الاتصال ذاته، عن اعتزازه بالتوافق مع البحرين تجاه قضايا المنطقة.

والخميس، قالت قناة "كان" العبرية (رسمية)، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إنه من المتوقع أن توقّع البحرين اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، في المستقبل القريب.

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جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

وبرر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قرار بلاده التطبيع مع إسرائيل بأنه جاء لـ"الحفاظ على فرص حل الدولتين"، عبر "تجميد" إسرائيل مخطط ضم أراض فلسطينية بالضفة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أن خطته لتطبيق الضم "لم تتغير"، رغم التوصل إلى اتفاق التطبيع مع أبوظبي.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".

وخرقت كل من مصر والبحرين وسلطنة عمان الصمت العربي حيال الاتفاق، إذ هنأت القاهرة والمنامة ومسقط، في بيانات رسمية، أبوظبي بالخطوة.

فيما لم يظهر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، موقفا واضحا من الاتفاق، إلا أنه قال، عبر بيان، إن أثره سيكون مرتبطا بما ستقوم به إسرائيل لاحقا.

وبإتمام توقيع الاتفاق، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر والأردن.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.