صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخارج من مجموعة شركات عالمية

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الجمعة، عن تخارج صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، من مجموعة شركات عالمية، عبر التخلي عن أسهم فيها.

وذكرت الهيئة في إفصاح، أن الصندوق تخلى عن حصته في شركة بوينج الأمريكية، وبريتش بتروليوم، وستاربكس وفيسبوك، وماريوت إنترناشونال، وكوالكوم، وبرودكوم، وفايزر، ووالت ديزني، و"آي.بي.إم"، و بنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، وتوتال.

كذلك، قلص الصندوق حصة أسهمه في سيسكو سيستمز بنسبة 53.5 بالمئة إلى 5.8 ملايين سهم، وفي أسهم بيركشاير هاثاوي من الفئة b بنسبة 49 بالمئة إلى 218 ألفا و778 سهما، وفي كانديان ناتشورال ريسورسز، بنسبة 43.1 بالمئة إلى 17.1 مليون سهم.

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في المقابل، رفع الصندوق حصته في ثلاث شركات، هي: أوتوماتيك داتا بروسيسنج إلى 1.5 مليون سهم لتصل قيمة استثماراته بالشركة الى 220.6 مليون دولار، ولايف نيشن إلى 12.6 مليون سهم لتصل قيمة استثماراته بالشركة الى 557 مليون دولار.

كما زاد حصته في شركة سانكور إنرجي إلى 51 مليون سهم، لتستقر استثمارته في الشركة عند 859.4 مليون دولار.

يتزامن ذلك، في وقت ينفذ فيه الصندوق السيادي السعودي، دراسة خيارات استثماراته الحالية والمستقبلية في الأوراق المالية الخارجية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.