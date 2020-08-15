ظريف: البوارج الأجنبية على سواحل بيروت تهدد اللبنانيين

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الجمعة، إن البوارج الأجنبية على سواحل بيروت، تهدد الشعب اللبناني.

وأضاف ظريف في حديث تلفزيوني، أنه "إذا سمح الشعب اللبناني لمن لا يريد الخير للبنان ببث الفرقة، فحينها ستتكون مخاوف حول مستقبل البلد".

وأوضح أنه "طمأن المسؤولين اللبنانيين، أن إيران مستعدة للمساعدة، وليس لفرض شيء على لبنان".

وأردف: "وجود البوارج الأجنبية على السواحل اللبنانية، ليس أمراً طبيعياً وهذا تهديد للشعب اللبناني ومقاومته".

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والجمعة، وصلت إلى مرفأ بيروت، حاملة الطوافات الفرنسية "PHA Tonnerre"، لتوفير كل أنواع الدعم الطبي والفني بما في ذلك مستشفى ومعدات بحث وإنقاذ ومعدات بناء وكذلك نقل شحنة من الطحين.

وفي 6 أغسطس/آب، أعلنت البحرية الملكية البريطانية، إبحار بارجتها الحربية "HMS Enterprise"، إلى بيروت، بهدف رصد الأضرار التي خلفها انفجار المرفأ، قبل الشروع بالترميمِ وعمليات البناء، حسب بيان على الموقع الرسمي.

وخلال حديثه، أشار ظريف إلى أن التحقيق في الفاجعة التي هزت بيروت، يجب أن يكون لبنانياً، ويجب أن توجهه الحكومة اللبنانية.

وتتزامن زيارة ظريف، الذي وصل إلى لبنان، الخميس، مع زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد هيل، الذي يجري مباحثات تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.