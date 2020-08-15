قالن وأوبراين يبحثان قضايا إقليمية وثنائية

أنقرة / الخليج 365

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الجمعة، مع مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، قضايا ليبيا وشرقي البحر المتوسط وفلسطين، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين قالن وأوبراين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأفاد البيان أن تركيا تدعم حل المشاكل في ليبيا وشرقي المتوسط عبر السلام والتفاوض في إطار القانون الدولي.

وأكد أن السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حل الدولتين، وعبر خطة عادلة يقبل بها الفلسطينيون.

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