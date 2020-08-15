أنقرة / الخليج 365
بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الجمعة، مع مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، قضايا ليبيا وشرقي البحر المتوسط وفلسطين، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين قالن وأوبراين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.
وأفاد البيان أن تركيا تدعم حل المشاكل في ليبيا وشرقي المتوسط عبر السلام والتفاوض في إطار القانون الدولي.
وأكد أن السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حل الدولتين، وعبر خطة عادلة يقبل بها الفلسطينيون.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر قالن وأوبراين يبحثان قضايا إقليمية وثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.