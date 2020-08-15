إصابة طفلة بعمر 3 أعوام في قصف إسرائيلي على غزة

غزة / محمد ماجد، هاني الشاعر، سعيد عموري / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الجمعة، إصابة طفلة فلسطينية في قصف إسرائيلي على القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، للأناضول، إن "طفلة (3 أعوام) أصيبت بجراح طفيفة بالقصف الإسرائيلي وسط قطاع غزة".

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أفاد مراسل الخليج 365 بأن مقاتلات إسرائيلية قصفت عدة أهداف شمال ووسط قطاع غزة.

وفيما لم يصدر عن السلطات في غزة بيان حتى الساعة 21:00 ت.غ بشأن طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "شنت طائرات ودبابات جيش الدفاع قبل وقت قليل غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس في غزة".

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وأضاف: "خلال الغارات تم استهداف موقع عسكري تابع للقوة البحرية التابعة لحماس، إضافة إلى بنى تحتية ومواقع رصد تابعة لها".

ولفت إلى أن الغارات "جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الأسبوع المنصرم".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف خلال الأيام الماضية، أهدافا قال إنها تتبع لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على "إطلاق البالونات".

كما قرر إغلاق معبر كرم أبو سالم، في وجه مواد البناء والوقود، وقلص المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.