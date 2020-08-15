الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة 

موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش الأسرائيلي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "استهدف سلاح الجو والمدفعية مواقع إرهابية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة".
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "أصيبت امراة حامل وطفل آخر جراء القصف المدفعي في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، يومالخميس، أعلنت تل أبيب إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري، أمام مرور كل البضائع عدا المساعدات الإنسانية والوقود، وذلك في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتكررة بإطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أنه "في أعقاب اندلاع أكثر من 30 حريقا بسبب البالونات الحارقة، "وافق وزير الدفاع بيني غانتس على توصية منسق أعمال الحكومة في المناطق بإغلاق معبر (كرم أبو سالم) الحدودي مع غزة المخصص للبضائع، باستثناء المعدات الإنسانية الضرورية والوقود".
وكانت عشرات من البالونات التي تحمل مواد مشتعلة قد سقطت في الأيام الماضية على بلدات إسرائيلية مختلفة في منطقة "غلاف غزة" والنقب الغربي، أدت إلى اشتعال نحو ثلاثين حريقا في مناطق مفتوحة.
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