شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الشيخ سعود الشريم يسير وحيدا فى المسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للشيخ سعود الشريم هو المسجد الحرام منفردا المسجد الحرام، فى الوقت الذى تسعى فيه السلطات السعودية مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".



الشيخ سعود الشريم يسير منفردا في المسجد الحرام (1)

ويأتى ذلك بعدما ألقى الشيخ الدكتور سعود الشريم أمام وخطيب المسجد الحرام، خطبته حول الشذوذ عن الجماعة، حيث قال :"إن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وأن الخلطة خير من العزلة، وأن الشذوذ عن المجموع نشوز وإعراض، وأن الثلاثة ركب، والراكب شيطان، والراكبين شيطانان، وأن الرماح تأبى التكسر عند اجتماعها، وإذا افترقت تكسرت آحادا، وأن الفرد ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وهذا هو منطق ذوي العلم والحجى، وهو الذي به عمارة الأرض على ما يحبه الله ويرضاه لعباده (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية.



الشيخ سعود الشريم يسير منفردا في المسجد الحرام (2)

وتحدثت سعود الشريم في خطبة الجمعة، قائلا: "إن المجتمعات الواعية هي تلكم التي تجعل من ضرورياتها حفظ منظومتها بتأليف مجموعها وضم بعضه إلى بعض، وحماية تلك المنظومة من انفراط جمعها أو نقض غزلها أو فتق خرزها، واعتبار كل انفراد خارج عن سبيل مجموعها شذوذا ونشازا، فإن الشذوذ : هو الانفراد والمفارقة عن السواد الأعظم باعتقاد أو فكر أو قول أو فعل أو هيئة مخالفة للحق تارة أو الجماعة تارة أخرى أو الأخلاق تارة ثالثة".

وأضاف: "الشذوذ ضربان اثنان إما بالقلب وإما بالجوارح، فأما الشذوذ بالقلب فإنه يكون بالاعتقاد الفاسد والفكر الشاذ المخالف لما عليه أهل الحق في التوحيد والإيمان، وأما الشذوذ بالجوارح فإنه يكون بالترك تارة وبالفعل تارة أخرى، فأما الشذوذ بالترك فهو مفارقة الجماعة وترك السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرها، فإن هذا مسلك خارجي خطير ورسم شر مستطير، قد أجمع أهل العلم قاطبة على نكيره والتحذير منه وأنه شذوذ ومنكر لا تهاون مع فاعله كائنا من كان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم ذلك بقوله: " من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية".

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الشيخ سعود الشريم يسير منفردا في المسجد الحرام (3)



الشيخ سعود الشريم يسير منفردا في المسجد الحرام (4)