شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى الأمريكى: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل فرصة ذهبية للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، إن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات تعد إنجازا تاريخيا، وتطلبت شجاعة كبيرة من الطرفين، مشيرا إلى أنها ستتيح لعرب والمسلمين زيارة المسجد الأقصى، وهناك فوائد كثيرة لها ستعمد على الجميع.

وأضاف "أوبراين" في تصريحات لقناة سكاي نيوز العربية، أن تلك المعاهد هي بمثابة فرصة ذهبية للمنطقة بالكامل، ولأول مرة منذ 25 عاما دولة عربية تقيم سلاما مع إسرائيل، وأن التاريخ دائما يذكر صناع السلام، وسيكون هناك تقاسم للمعلومات بين إسرائيل والإمارات بشأن فيروس كورونا، كما أن المنطقة ستصبح أكثر أمانا بعد تلك المعاهدة.