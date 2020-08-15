شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى الأمريكى: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل فرصة ذهبية للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، إن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات تعد إنجازا تاريخيا، وتطلبت شجاعة كبيرة من الطرفين، مشيرا إلى أنها ستتيح لعرب والمسلمين زيارة المسجد الأقصى، وهناك فوائد كثيرة لها ستعمد على الجميع.
وأضاف "أوبراين" في تصريحات لقناة سكاي نيوز العربية، أن تلك المعاهد هي بمثابة فرصة ذهبية للمنطقة بالكامل، ولأول مرة منذ 25 عاما دولة عربية تقيم سلاما مع إسرائيل، وأن التاريخ دائما يذكر صناع السلام، وسيكون هناك تقاسم للمعلومات بين إسرائيل والإمارات بشأن فيروس كورونا، كما أن المنطقة ستصبح أكثر أمانا بعد تلك المعاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومى الأمريكى: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل فرصة ذهبية للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.