شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يهنئ ولى عهد أبو ظبى باتفاق السلام مع إسرائيل فى اتصال هاتفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، بمناسبة اتفاق السلام مع إسرائيل في اتصال هاتفي. وذلك وفقا لخبر عاجل ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل لها، أن ملك البحرين. وقال ملك البحرين، إن الاتفاق خطوة تاريخية للسلام في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد أعلن عن اتفاق تاريخي بين الإمارات وإسرائيل، وهو بمثابة تحول فى العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبى من خلال فتح علاقات دبلوماسية. الرئيس دونالد ترامب، اعتبر الاتفاق أسهل بكثير من الاتفاق مع الديمقراطيين وقال إنه سيصب في مصلحة السلام في الشرق الأوسط. وناشد بضرورة استغلال الاتفاق ليكون ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة. الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبلا، اعتبر الاتفاق هدفه وضع خارطة طريق وتدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية.