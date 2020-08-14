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شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ”الخليج 365”: أمانة مكة تُغلق مطعم “فتيات الشاورما” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علمت الخليج 365 من مصادرها، عن قيام أمانة العاصمة المقدسة بإغلاق مطعم شاورما لمخالفته أنظمة وتعليمات الأمانة.
جاء ذلك تفاعلًا من الأمانة مع مقطع متداول لفتيات تقمن بالترويج لبيع الشاورما في أحد المطاعم، مما تسبب في ردود متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خالفت المنشأة بعد مراجعتها ووقوفها على عدد من المخالفات العمالية والتي من بينها عدم الالتزام بتشغيل المرأة وفق الضوابط المكانية في مدينة مكة المكرمة.
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