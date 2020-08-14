اتصال هاتفي بين الرئيس التونسي وأمير قطر

ونشرت وكالة الأنباء القطرية تغريدة على تويتر جاء فيها: "سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

​وقد تناولت المكالمة العديد من المحاور من بينها بالخصوص تجديد الأمير استعداده الكامل لتمويل منصة الإنتاج بسيدي بوزيد، كما تطرقت أيضا إلى مساهمة دولة قطر في إحداث مدينة الأغالبة الطبية، بحسب ما ذكرت إذاعة "shemsfm" التونسية.

وأكد أمير قطر على استعداد بلاده لدعم تونس ومؤسساتها في هذه المرحلة التي تمر بها. وجدد دعوته رئيس الجمهورية التونسية لزيارة دولة قطر في أقرب الآجال.

وقد عبر سعيد عن قبوله تلبية هذه الدعوة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا على أن الأوضاع السياسية التي تمر بها تونس لا يجب أن تقف حائلا أمام مزيد من تطوير العلاقات القائمة بين البلدين.