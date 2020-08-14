شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يشن غارات شرق البريج وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات احتلال الجيش الإسرائيلي، غارات على شرق البريج وسط قطاع غزة. وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل. كان قد قصفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلى، فجر الجمعة عدة مواقع فى قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ونقل الموقع الإخبارى عن مصادر محلية، قولها إن "المدفعية الإسرائيلية قصفت مرصدا للمقاومة فى منطقة المخفر الحدودى شرقى مدينة رفح، فيما تم قصف هدف بصاروخين في منطقة الفراحين شرقي خان يونس".