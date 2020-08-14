شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني السوداني يعلن السيطرة على حريق في مخزن للسلاح جنوب العاصمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدفاع المدني السوداني، السيطرة على حريق في مخزن للسلاح جنوب العاصمة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وكانت وسائل إعلام سودانية، قالت أن انفجارا ضخما هز العاصمة الخرطوم منذ قليل، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو قالوا عنه إنه لانفجار كبير وقع في منطقة الشجرة بالعاصمة الخرطوم.
في السياق ذاته قالت مصادر عسكرية سودانية، مساء الجمعة، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن انفجارا محدودا وقع في منشأة عسكرية جنوب العاصمة الخرطوم، مؤكدة عدم سقوط خسائر بشرية.
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