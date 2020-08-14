شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: اتفاق الإمارات ينبغي أن يعطي دفعة لمحادثات إسرائيلية فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا جونثاليث لايا اليوم الجمعة إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ينبغي أن يعطي دفعة لمساعي حل الدولتين والمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. ورحبت الوزيرة باتفاق تطبيع العلاقات وبالدور الذي لعبته الولايات المتحدة للتوصل إليه وبالتعليق المؤقت لخطط ضم إسرائيل لأراض فلسطينية وقالت إن ذلك يتيح فرصة للسعي للسلام. وقالت لرويترز في مقابلة "ما نعتقد أنه مهم الآن هو استغلال هذا السياق لإعطاء دفعة للمفاوضات بين إسرائيل وفلسطين، بما يتسق مع قرارات الأمم المتحدة التي تسعى إلى حل الدولتين... دولتان تعيشان في سلام وأمن جنبا إلى جنب".

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